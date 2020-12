Redação UN

Formiga segue mantendo em alta o número de casos diários da Covid-19. Mais 32 pessoas receberam resultado positivo para infecção pelo novo coronavírus nesta terça-feira (8), de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento à doença.

Apesar do alto número de confirmações, outras 154 pessoas testadas receberam resultado negativo para a Covid-19.

Ainda segundo o boletim, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, voltou a 100% após estar em 60% na segunda-feira. Já os leitos clínicos estão com 62% de lotação.

Até às 15h de hoje, 1 pessoa com suspeita da doença estava hospitalizada e 16 pessoas com confirmação para o novo coronavírus estavam internadas na Santa Casa; outras 339 que também estão com o vírus ativo permanecem em isolamento domiciliar.

Confira os números atualizados da doença:

_ NOTIFICADOS: 12.083

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 62

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 204

• INTERNADOS: 01

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 02

_ CONFIRMADOS: 1.359

• ÓBITOS: 21

• INTERNADOS: 16

• EM ACOMPANHAMENTO: 339

• CURADOS: 983

_ DESCARTADOS: 10.458