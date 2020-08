Dois homens, de 23 e 33 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (11) por tráfico de drogas na Fernão Dias, próximo a São Gonçalo do Sapucaí (MG). Os dois seguiam no sentido São Paulo para Belo Horizonte, com drogas escondidas no motor do veículo, quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal.

Durante a abordagem, foi acionado um grupo de operações com cães. Os animais indicaram a tampa da carroceria, onde estavam escondidos vários tabletes de maconha no interior e também no compartimento do motor. Ao todo foram encontrados 32 tabletes de maconha, totalizando 31 kg da droga.

Após ser questionado, o motorista da caminhonete informou que pegou o carro em uma locadora e seguiu viagem da Bahia para São Paulo. Ele disse ainda que na manha de terça-feira encontrou uma pessoa desconhecida em um supermercado em Itapecirica da Serra (SP), que carregou o carro.

Além da droga, foram apreendidos dois celulares. Os dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Pouso Alegre.