A Polícia Militar apreendeu 332 caixas com cigarros importados do Paraguai, na noite desse domingo (10), no bairro Cruzeiro, em Piumhi. Além das caixas, foram apreendidos mais 950 maços avulsos.

De acordo com a PM, após receber uma denúncia anônima, os policiais abordaram um Fiat/Fiorino prestes a entrar em um galpão na rua Horácio Albertini. Após realizar a abordagem, um homem que estava no galpão tentou fechar o portão rapidamente e foi impedido pelos policiais.

Ao verificar o interior do galpão, os militares encontraram mais dois veículos carregados com as caixas de cigarros. Durante a busca no imóvel, os militares tiveram atenção voltada para um painel de televisão, e que após retira-lo localizaram uma “janela” que dava passagem para outro imóvel.

Em continuidade as buscas no imóvel, os policiais encontraram mais algumas caixas de cigarros escondidos em um quarto.