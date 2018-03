A Secretaria de Gestão Ambiental recebeu, recentemente, a doação de 35 mudas de árvores da Jaraguá Agrícola, indústria brasileira voltada para a produção, desenvolvimento, venda e distribuição de fertilizantes solúveis, com sede em São Paulo.

De acordo com a pasta, muitas das mudas foram plantadas no jardim da Casa da Criança e do Adolescente de Formiga. A empresa que fez as doações conta com um projeto denominado “Jaraguá Verde”, que consiste em doar mudas frutíferas, ornamentais e nativas de diversas espécies, como lichia, jabuticaba, cambucá e coqueiro. Elas são cultivadas em viveiros de propriedade da Jaraguá.

Conforme divulgou a empresa, a Jaraguá tem a visão de que cuidar do meio ambiente pressupõe em desenvolver e implementar projetos que colaborem com a coletividade como um todo, tornando possível a manutenção de um ambiente agradável para esta e para as próximas gerações.