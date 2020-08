A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (28), em um sítio, localizado na zona rural de Nova Serrana. O flagrante é um desdobramento das investigações realizadas pela equipe de tóxicos da Delegacia Regional de Nova Serrana.

Ao perceber a aproximação dos policiais civis, um dos suspeitos, de 27 anos, não esboçou reação, foi rendido e preso. Ele estava com uma pistola 9mm, que foi apreendida. Os outros dois homens, um de 24 e outro de 28 anos, também foram detidos dentro do sítio.

Durante as buscas, os investigadores localizaram 360 papelotes de cocaína prontos para comercialização, seis porções grandes que estavam sendo fracionadas, e dois tabletes inteiros da mesma droga. Foram também apreendidos R$3.557 em dinheiro, além um cheque de R$120, 10 munições calibre 380 intactas, duas balanças de precisão, três celulares e material para embalagem dos entorpecentes.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia. Os investigados de 24 e 27 anos foram flagrados por tráfico ilícito de drogas, sendo que o último ainda responderá por porte ilegal de arma de fogo. Já o investigado de 28 anos foi liberado, e responderá por uso e consumo de drogas.

De acordo com o delegado responsável pela investigação Davidson Marcos dos Santos Lara, “esse é um passo importante no combate ao tráfico ilícito de drogas na região, mas sabemos que ainda há muito o que fazer. As investigações continuam”, explicou.

Após a conclusão dos procedimentos, os presos foram conduzidos ao Sistema Prisional, e se encontram à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil