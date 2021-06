A Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Formiga, nesta segunda-feira (28).

De acordo com o Vacinômetro, 24.860 pessoas já tomaram uma dose e outras 8.773 já completaram o processo de imunização no município.

Segundo dados do IBGE, a estimativa populacional da cidade é de 67.822 pessoas. Com isso, 36,65% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, superando a média estadual que é de 31,71% e do Brasil que é de 33,31%, segundo dados do Mapa da Vacinação.

Teve início a imunização de 1238 trabalhadores do setor industrial e de outros 263 trabalhadores do transporte, também já receberam a primeira aplicação. A população que contempla a faixa etária de 55 a 59 anos também foi contemplada com 826 doses.