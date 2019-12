As duas principais lutas da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que terá todos os jogos disputados às 16h deste domingo (8), acontecem na parte de baixo da tabela de classificação. E uma delas tem relação direta com a outra.

O título está assegurado pelo Flamengo há duas semanas. Palmeiras, Santos, Grêmio e São Paulo têm as vagas diretas à fase de grupos da Libertadores, com Corinthians e Internacional disputando a fase preliminar do torneio.



Serie A



Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco e Atlético estão na Copa Sul-Americana. CSA, Chapecoense e Avaí rebaixados à Série B.



Com este cenário, falta decidir um clube que disputará a Copa Sul-Americana em 2020 e o quarto rebaixado à Segunda Divisão. E nessas duas brigas o jogo que aparece como destaque é entre Botafogo e Ceará, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

O alvinegro carioca está na 15ª colocação, a primeira fora do grupo que vai à Sul-Americana, com um ponto a menos que o Fluminense, que enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Como tem mais vitórias que o Fluminense (13 a 11), o Botafogo pode garantir a vaga até com um empate, desde que o Tricolor perca em Itaquera. A outra possibilidade de chegar ao 14º lugar é vencendo o Vozão, pois assim o time das Laranjeiras só permanecerá à sua frente ganhando do Timão.