Trinta e nove candidatos a prefeito das capitais já tiveram ou estão com Covid-19. O levantamento foi feito pelo G1 e em quase 70% dos casos, a infecção aconteceu após o início das campanhas eleitorais, em 26 de setembro.

Até agora, candidatos de 21 dos 26 estados (excluindo o Distrito Federal, em que não há eleições municipais) foram infectados. Para reduzir a propagação do coronavírus, ao menos 36 cidades em 11 estados impuseram algum tipo de restrição a campanhas, a maior parte por iniciativa da Justiça.

O caso mais grave entre os candidatos é o de Maguito Vilela (MDB), que está entubado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após complicações pelo novo coronavírus. Entre os candidatos a prefeito, não houve mortes.

Dois candidatos desistiram da disputa em razão de sequelas do Covid-19: Carlos Madeira (Solidariedade), em São Luís (MA), e Fernando Pinto (Novo), em Natal (RN).

Sem contar os desistentes, os candidatos com coronavírus equivalem a 12% dos 308 postulantes às prefeituras das 26 capitais (no Distrito Federal não há eleição municipal).

O primeiro turno das eleições acontecerá em 15 de novembro. O segundo turno, nas cidades onde houver, está marcado para o dia 29 de novembro. Há 308 candidatos a prefeito na disputa das capitais.

Veja a lista de quem já teve ou está com a doença:

Rio Branco (AC) – Daniel Zen (PT);

Maceió (AL) – Alfredo Gaspar (MDB);

Macapá (AP) – não tem registro de Covid-19 entre os candidatos;

Manaus (AM) – Chico Preto (DC) e Romero Reis (Novo);

Salvador (BA) – não tem registro de Covid-19 entre os candidatos;

Fortaleza (CE) – Sarto Nogueira (PDT);

Vitória (ES) – Gandini (Cidadania);

Goiânia (GO) – Maguito Vilela (MDB);

São Luís (MA) – Rubens Jr. (PC do B) e Carlos Madeira (Solidariedade), que desistiu da disputa;

Cuiabá (MT) – não tem registro de Covid-19 entre os candidatos;

Campo Grande (MS) – Dagoberto (PT), Marcelo Miglioni (Solidariedade) e Vinicius Siqueira (PSL);

Belo Horizonte (MG) – João Vitor Xavier (Cidadania) e Fabiano Cazeca (Pros);

Belém (PA) – Delegado Eguchi (Patriota), Mário Couto (PRTB), Priante (MDB) e Guilherme Lessa (PTC);

João Pessoa (PB) – não tem registro de Covid-19 entre os candidatos;

Curitiba (PR) – Rafael Greca (DEM);

Recife (PE) – não tem registro de Covid-19 entre os candidatos;

Teresina (PI) – Fábio Abreu (PL), Kleber Montezuma (PSDB) e Simone Pereira (PSD);

Rio de Janeiro (RJ) – Eduardo Paes (Democratas), Clarissa Garotinho (Pros), Luiz Lima (PSL), Paulo Messina (MDB);

Natal (RN) – Hermano Morais (PSB), Jaidy Oliveira Sousa (DC) e Rosália Fernandes (PSTU); Fernando Pinto (Novo) desistiu da disputa

Porto Alegre (RS) – Gustavo Paim (PP) e Sebastião Melo (MDB);

Porto Velho (RO) – Pimenta de Rondônia (PSOL);

Boa Vista (RR) – Gerlane Baccarin (PP);

Florianópolis (SC) – Gean Loureiro (DEM);

São Paulo (SP) – Bruno Covas (PSDB) e Joice Hasselmann (PSL);

Aracaju (SE) – Edvaldo Nogueira (PDT);

Palmas (TO) – Eli Borges (Solidariedade).



Fonte: G1