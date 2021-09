Nesta quinta-feira (30), a cidade de Formiga registrou 13 novos casos de Covid-19. De acordo com o novo boletim divulgado pela Câmara Técnica, 11.240 pessoas no município já foram infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 39 curas e 92 testes foram descartados. Outras 402 pessoas aguardam resultados de exames.

Ainda segundo informações da Câmara Técnica, 21 pessoas seguem internadas. Os leitos de UTI para Covid estão com 40% de ocupação e os leitos clínicos com 62%.

Até o momento, foram confirmados 272 óbitos no município e outros 4 casos estão em investigação.