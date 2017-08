A Secretaria de Estado de Segurança de Defesa Social (Seds) divulgou balanço referente a crimes no primeiro semestre deste ano. Enquanto no Estado o número de homicídios diminuiu, em Divinópolis foi registrado um aumento. Os números em relação a estupro de vulnerável também chamam atenção. Já em relação aos roubos, foi detectada uma queda.

De acordo com os dados disponíveis no site Minas em Números, da Seds, o primeiro semestre de 2016 foram 14 homicídios enquanto no mesmo período deste ano foram 24. Até agosto, o município já registrou 39 homicídios consumados. “A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas. Brigas de gangues e facções rivais, mas também estamos agindo no combate ao tráfico”, ponderou o comandante.

No sábado (12), um soldado da Polícia Militar matou a namorada, a mãe dela, foi em Rio Pomba/MG matou a mãe dele e em seguida se matou.

O número de homicídios tentados e lesão corporal também cresceu em Divinópolis. No ano passado foram registradas 25 tentativas e 412 lesões corporais. Em 2017 foram 30 tentativas e 417 ocorrências de lesões corporais. “São números bons pra uma cidade que tem uma população de 300 mil, contanto com a flutuante”, avaliou o comandante.

O número de estupro de vulnerável também cresceu em 2017. Foram 17 este ano e 11 no primeiro semestre de 2016. Ainda conforme dados da Secretaria, na cidade não houve registro de extorsão mediante sequestro em nenhum dos anos do comparativo.

Queda nos roubos

Ainda segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança de Defesa Social, Divinópolis registrou 995 roubos consumados em 2017 entre janeiro e junho. No mesmo período do ano passado foram 1.364 registros.

Segundo o comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, tenente Coronel Marcelo Augusto, a diminuição nos roubos se deve a investimentos em equipamentos, recursos humanos e operações. “Recebemos viaturas novas e hoje não temos nenhum veículo sem condição de uso. Recebemos novos soldados e também ampliamos as estratégias de combate a criminalidade com a realização de várias operações. Na semana passada por exemplo, tivemos dois dias que não registramos nenhum roubo”, destacou.

No estado

Minas Gerais fechou o primeiro semestre de 2017 com queda de 8% nos índices de roubos e 4% nos números de homicídios. Os seis primeiros meses do ano também apresentaram redução em dez das 12 estatísticas de criminalidade monitoradas pelo Governo do Estado.

Os casos de roubo, estupro tentado e consumado, homicídio tentado e consumado, lesão corporal, furto, extorsão, extorsão mediante sequestro e sequestro e cárcere privado tiveram diminuição nos seis primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período do ano anterior em todo o estado.