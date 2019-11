São Paulo – A cidade de São Paulo recebe neste domingo (10) a 3ª Caminhada da Prematuridade. O evento busca chamar a atenção para os chamados nascimentos prematuros – que acontecem antes da 37ª semana de gestação. No Brasil, a prematuridade ocorre em 340 mil partos por ano, 11,5% do total. A caminhada tem início às 9h no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista.

“O objetivo é alertar sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los, além de informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a família a e sociedade”, destaca Denise Leão Suguitani, fundadora e diretora executiva da Associação Brasileira da Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, entidade organizadora do evento.

Ela lembrou que um prematuro precisa de cuidados especiais, geralmente em unidades de terapia intensiva, e apresenta três vezes mais risco de morte e sequelas futuras na vida adulta do que um bebê que nasce depois da 37ª semana de gestação.

Uma das principais causas de parto prematuro espontâneo (quando não há problemas com a mãe ou com o bebê), segundo Denise, é o encurtamento do colo do útero. Normalmente, quando isso é detectado, por meio de ultrassom, a gestante é submetida a um tratamento com progesterona, hormônio que a mulher já produz naturalmente.