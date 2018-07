Mais uma edição do projeto Cultura Para Todos foi realizada com sucesso. Desta vez, a organização do evento esteve na Vila Padre Remaclo (Rua Nova), na sede do Tatame do Bem e promoveu diversas atividades culturais, esportivas e sociais para a população local.

O evento foi realizado no sábado (21), e contou com shows deBodeus e Banda, Luciano Carlos e 32 Dentes, Batalha de MC’s, torneio de xadrez, oficinas de pintura, desenho e aeromodelismo, intervenções com a Cia de Teatro Taliquale, dança, artes marciais com Tatame do Bem, capoeira, totó, cama elástica, pintura corporal e apresentação do Congado Moçambique.

O intuito do 3º Cultura Para Todosé levar atividades culturais, esportivas e sociais para diversos bairros da cidade de Formiga, além de incentivar o uso do espaço público para entretenimento e outras ações em prol da população formiguense.