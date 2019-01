Por Priscila Rocha

Córrego Fundo recebe neste final de semana a terceira edição da Exposição Nacional de Orquídeas. O evento ocorrerá na sexta-feira, sábado e domingo (1º, 2 e 3) no Salão Paroquial, situado na praça Vigário João Ivo, no Centro. A entrada é gratuita.

A mostra, organizada pela Associação Corregofundense de Orquidófilos (ACO), contará com a participação de 20 associações de Minas e São Paulo. Serão expostas cerca de 1.200 plantas de colecionadores.

E para os apaixonados pelas orquídeas, o evento contará com a participação de orquidário comercial que venderá plantas e insumos para orquídeas. Os interessados poderão participar também de uma palestra sobre o cultivo da planta.

Confira a programação:

Sexta-feira (1°)

8h as 13h – Recebimento da plantas

13h30 -Julgamento das plantas

20h – Abertura oficial da mostra

22h – Encerramento das atividades e visitação

Sábado (2)

8h -Abertura para visitação

22h – Encerramento das atividades e visitação

Domingo (3)

8h – Abertura para visitação

9h – Palestra sobre início de cultivo de orquídea

14h – Entrega de premiação

16h – Encerramento da exposição

Curiosidade

Orquídeas são parasitas?

A maioria das espécies de orquídeas cresce sobre troncos e galhos de árvores, e suas raízes se espalham de forma até mesmo invasiva. Isso leva as pessoas a pensarem que as orquídeas que crescem em árvores (chamadas epífitas) são parasitas, mas na realidade não são.

As plantas epífitas, comoorquídeas, bromélias, imbés, cactos e muitas outras usam as árvores apenas como suporte para obter mais luz, umidade e nutrição e não roubam, de forma alguma, nutrientes ou água da planta.

De onde elas tiram o alimento então?

Na realidade, essas orquídeas absorvem a água da umidade do ar que está em volta das suas raízes espalhadas. Ela absorve os nutrientes por meio da matéria orgânica das folhas que vão caindo sobre os galhos, ou sobre as suas raízes. Com os nutrientes absorvidos, a orquídea faz o seu próprio alimento através da fotossíntese.

Já as plantas parasitas, não produzem tudo o que consomem, e puxam da planta atacada a seiva, utilizando-a como alimento. Não é o caso das orquídeas.

Orquídeas plantadas em troncos de árvores

Por isso, não há problemas para a árvore, quando plantamos orquídeas sobre o seu tronco. Na realidade, a árvore está só servindo de suporte para a orquídea.

Há exceção

Existem espécies de orquídeas terrestres que são parasitas, mas que atacam os fungos da terra e se nutrem do alimento absorvido por ele. Na realidade, os fungos puxam a seiva de uma árvore, e as orquídeas puxam o alimento desse fungo.