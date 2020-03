Por Priscila Rocha – Últimas Notícias

As redes do Estádio Eduardo Brás (campo do Guarani) balançaram 19 vezes pela 3ª rodada da Copa Jésus Silva. Os jogos foram realizados nesse final de semana.

A equipe da Portuguesa entrou em campo inspirada no sábado (14) e marcou uma goleada em cima do Pontevila. O time balançou a rede do adversário 7 vezes. Os gols foram marcados por Túlio Geraldo (3), Maerlio Junior, Anderson dos Santos, Leandro Alberto e Taygra Boberto.

Jhonatan Henrique e Alexandre Campos da equipe Pontevila diminuíram a vantagem do adversário e marcaram um gol cada; placar final 7×2.