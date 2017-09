A terceira edição do Campeonato do Bem “Lutando pela Paz” será realizada em Formiga nos dias 18 e 19 de novembro.

O evento será promovido pela Associação Tatame do Bem e patrocinado pelo Governo do Estado por meio do Edital de Concessão de Patrocínio a Eventos – 2017.

A competição contará com uma megaestrutura e reunirá lutadores de diversas categorias de equipes de várias cidades.

No primeiro dia, haverá lutas de MMA, muay thai e submission. No segundo dia haverá campeonato de jiu-jitsu com premiações por equipes e categorias absoluto, com incentivo para participação de projetos sociais. A entrada será a preços populares.