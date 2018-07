Já está tudo pronto para a terceira edição do projeto Cultura Para Todos. O evento será realizado neste sábado (21) a partir das 13h, na sede do Tatame do Bem da Vila Padre Remaclo (Rua Nova). A estrutura está sendo montada para as diversas atividades culturais.

A terceira edição conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Formiga (secretarias de Cultura, Desenvolvimento Humano e de Educação e Esportes); da Associação de Moradores Somar.

O objetivo do projeto é levar atividades culturais, esportivas e sociais para diversos bairros da cidade de Formiga, além de incentivar o uso do espaço público para entretenimento e outras ações em prol da população formiguense.