O carnaval está chegando. Para festejar a data, será realizado o 3º Grito de Carnaval de Córrego Fundo. A folia será no dia 15, na Praça Vigário João Ivo, com atrações a partir das 15h30.

A abertura do evento contará com apresentação dos blocos adultos e infantis, além da participação artística e lúdica do Bloquinho da Tia Rê, direcionado às crianças. A apresentação dos blocos será até as 18h.

Mais tarde, às 21h, haverá apresentação do Dance Stúdio de Dança e Fitness e, em seguida, às 22h, show da Banda Phásis.

Concurso de Blocos de Carnaval