Um dos principais fatores para a ideação suicida, a depressão, doença crônica e de fator genético, pode ser tratada com medicamentos e psicoterapia. No entanto, 40% dos brasileiros diagnosticados com a doença não respondem aos remédios. É a chamada depressão resistente, que encontra no país a taxa mais alta da América Latina. Ainda assim, é possível recorrer a outros métodos para tratar o problema.

O dado foi extraído de um estudo observacional multicêntrico realizado na América Latina, onde a média de depressão resistente é de 30% nos pacientes com a doença. A pesquisa foi realizada junto a 1.475 participantes distribuídos em 33 serviços de atendimento clínico da Argentina, Brasil, Colômbia e México.

Um destes locais é o ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Um dos co-autores do estudo é o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina Humberto Correa, que também é presidente da Associação Latinoamericana de Suicidologia e da Associação Brasileiro para o Estudo e a Prevenção do Suicídio.