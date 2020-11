A polícia de Taguaí, no interior de São Paulo, acredita que o acidente envolvendo um ônibus e um caminhão no km 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que deixou 41 mortos, tenha ocorrido por conta de uma impudência do motorista do ônibus.

Os investigadores tentam descobrir o que aconteceu antes da colisão. A polícia está ouvindo o depoimento das vítimas que sobreviveram ao acidente e de outras testemunhas para confrontar com a versão apresentada pelo motorista do veículo. Uma nova perícia foi feita com o que restou do ônibus depois do acidente.

A conclusão que se chega até o momento é a de que teria havido uma imprudência por parte do motorista, que teria tentado fazer uma ultrapassagem proibida. A empresa transportava ilegalmente os passageiros desde outubro do ano passado. O veículo estava sendo contratado pelos próprios passageiros sem vínculo com a empresa.

“O ônibus corria um pouco, era agitado no volante, corria bastante. Inclusive, passa na rua da minha casa. Às vezes, eu ouvia o zumbido do ônibus, eu até me sentia mal”, conta Teresinha de Oliveira, mãe de uma das vítimas.