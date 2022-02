229 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Formiga nesta sexta-feira (4), de acordo com o boletim divulgado nesta tarde.

De acordo com os dados da Câmara Técnica, desde o início da pandemia, 17.116 pessoas no município já foram infectadas com o novo coronavírus.

Também nesta sexta, foram confirmadas 457 curas e 153 testes foram descartados.

Atualmente, quatro pacientes formiguenses estão nos leitos de UTI e outros 13 estão ocupando os leitos clínicos. Um paciente formiguense está internado fora da cidade.