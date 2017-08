Da redação

A quarta rodada do Campeonato Municipal sub-20 foi marcada por muitos gols. No sábado (5), a equipe do Nacional venceu o Frangão por 6x1, em seguida, o Vila goleou o Beira Rio (que está participando do torneio com a categoria sub-17) por 5x2.

No domingo (6), o time do Operário levou vantagem sobre o Guarani, placar de 4x0. As três partidas ocorreram no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila). A equipe do FEC folgou nesta rodada.

No próximo final de semana, ocorre a quinta rodada do campeonato. No sábado (12), o jogo entre Vila e Guarani será às 15h, no (campo do Vila). No domingo (13), entram em campo Beira Rio e Operário, às 9h e Nacional e Formiga, às 11h. As duas partidas serão realizadas no estádio Juca Pedro (Campo do Formiga). A equipe do Frangão não entra em campo nesta rodada.