A administração municipal, por meio da Secretaria de Saúde, comunica nesta quinta-feira (30), a confirmação do quarto caso da Covid-19 em Formiga. É um jovem, de 23 anos e ele não tem relação com as outras três pessoas já diagnosticadas com o novo coronavírus.

O paciente está em isolamento domiciliar e não apresenta complicações de saúde. Todos os familiares dele também estão sendo acompanhados. A secretaria respeita o direito dos pacientes em não terem seus dados divulgados e nem o bairro onde moram.

462 casos estão sendo investigados e 199 foram descartados. Três pessoas seguem internadas.

Outros casos