A quarta edição do Cultura Para Todos já tem data definida. O evento ocorrerá no dia 1º de dezembro, na quadra do bairro Água Vermelha.

O evento promete muita diversão e fechará 2018 com chave de ouro, ano em que o Tatame do Bem completa dez anos de atividades.

Além das diversas oficinas e apresentações musicais, esportivas e culturais que o projeto promove, haverá novidades como as oficinas Horta Urbana e Horticultura. A organização se reunirá na próxima semana para definir a grade de programação, que será divulgada em breve.