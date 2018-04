Na próxima sexta-feira (20), Formiga irá sediar o 4 o Encontro Regional de Museus, que terá como tema “Planejamento Museológico”. Ele ocorrerá de 8h30 às 17 horas, no prédio onde funciona a UAB (Universidade Aberta do Brasil) e a EMMEL (Escola Municipal de Música Eunézimo Lima), na Rua Alderico Nogueira, 470, no Bairro Sagrado Coração de Jesus.

O evento é uma promoção do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais (SEMMG), que é coordenado pela Superintendência de Museus e Artes Visuais (SUMAV), e tem o apoio da Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O sistema realizará em abril, maio e junho oito encontros regionais, que fazem parte do Programa de Capacitação Museológica da SUMAV e que neste ano irão integrar as ações do Projeto Consolidação do Sistema de Museus de Minas Gerais, do edital Implantação e Fortalecimento de Sistema de Museus 2015 IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus).

Os encontros contarão com a presença da equipe da SUMAV, uma museóloga para desenvolver as oficinas e os representantes de territórios do SEMMG, como parceiros. O objetivo deles é a divulgação das diretrizes para a elaboração de planos museológicos, no intuito de otimizar a qualidade dos museus, abrangendo os 17 territórios de desenvolvimento de Minas Gerais.

O secretário de Cultura, Alex Arouca, disse que é uma honra para Formiga sediar uma das etapas do Encontro Regional de Museus. “Essa ação será muito importante para o desenvolvimento do nosso Museu Nhonhô Fonseca e de nossa cultura, já que Formiga é uma cidade privilegiada por sua própria história e pelos formiguenses que aqui habitou ao longo dos anos. Essas pessoas contribuíram para o desenvolvimento do município e deixaram seus registros não só no Museu, mas na memória da cidade, do Brasil e talvez até do mundo.”

O evento é aberto ao público, mas é necessária inscrição para participar dele. Mais informações pela Secretaria de Cultura, no telefone 3329-1827.

Confira a programação do evento:

8h30 – Credenciamento

9 horas – Abertura/apresentação do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais (SEMMG)

10 horas – Palestra “Plano museológico”, com a museóloga Pollyanna Lacerda

11h30 – Debate

12 horas – Intervalo para almoço

13h30 – Oficina Módulo I “Construindo o seu diagnóstico”

15h30 – Intervalo lanche

15h50 – Oficina Módulo II “Planejamento: programas e projetos”

17 horas – Encerramento e distribuição de livros do IBRAIM