Antes de viajar, check-up de saúde. Essa é a principal dica para quem quer diminuir os riscos de ver o merecido período de descanso ser interrompido. Por isso, exames de rotina podem ser necessários e os cartões de vacinas devem estar sempre atualizados.

E não para aí. De acordo com o médico do serviço de check-up do laboratório Hermes Pardini, Cássio Jabour Francisco, há outras dicas para que suas férias não sejam interrompidas por problemas preveníveis. Veja:

Prévia avaliação médica

Viajar significa sair da rotina e conhecer cultura, alimentação e clima diferentes. A avaliação é composta pelo porte da medicação de uso constante e pela detecção da necessidade de realização de exames laboratoriais e de imagem. Receita atualizada

Além de portar o remédio de uso constante, diabéticos, cardiopatas, hipertensos e até obesos devem manter o uso de suas medicações independentemente do destino e carregar consigo a receita atualizada desse item. Vacinas em dia

Viajar o mundo possibilita a troca de conhecimentos e de… germes. Assim, ressurgem sarampo, caxumba e coqueluche. Para evitar problemas, o calendário vacinal precisa estar em dia.

Atualmente, a imunização básica é composta por sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatites A e B, além das meningocócicas B e ACWY e daquelas recomendadas para regiões específicas, como febre tifóide, cólera, encefalite japonesa, raiva.