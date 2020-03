O Hospital Regional de Betim, uma das principais unidades de saúde da Grande BH que recebe vítimas e suspeitos de infecção do novo coronavírus, foi alvo de bandidos na semana passada. Em uma das ocorrências, uma mulher é flagrada furtando mais de 5 mil máscaras cirúrgicas. O material é essencial para que médicos e enfermeiros atendam os pacientes.

Além das máscaras, de acordo com a direção do hospital, álcool em gel e sabão também estão sendo alvos dos criminosos. Diariamente, os produtos estão “desaparecendo” do hospital. Apesar dos furtos, a Prefeitura de Betim garante que o serviço não foi prejudicado no local.

“A diretoria garantiu ainda que as máscaras e outros Equipamentos de Proteção Individual disponíveis no almoxarifado são suficientes para que os servidores atendam, com segurança, às demandas relativas ao Coronavírus que chegarem à unidade”, ressaltou a prefeitura, em nota.

Investigação