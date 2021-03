Cinco mil pessoas participaram, nesse sábado (27) de um show em Barcelona, na Espanha, para testar eventos pós-pandemia. Todas precisaram usar máscaras e passar por um teste de Covid antes de entrar na arena, mas manter o distanciamento não foi necessário.

A apresentação foi da banda espanhola de pop rock “Love of Lesbian”, já indicada ao MTV Europe Music Awards. O show precisou de aprovação do governo para ocorrer.

“Bem-vindos a um dos shows mais emocionantes de nossas vidas!”, disse o vocalista da banda, Santi Balmes, em uma saudação à multidão, que aplaudiu.

Em cenas surreais depois de um ano de distanciamento social, os fãs dançaram próximos uns dos outros, mas o mar de rostos cobertos de máscaras mostrou que as coisas não haviam voltado ao normal. Os controles sanitários na entrada atrasaram o início do show, mas não diminuíram o espírito de celebração, segundo a agência de notícias Reuters.

“Foi espetacular. Nos sentimos seguros em todos os momentos. Estávamos na primeira fila e foi algo de que sentimos muita falta”, declarou o publicitário Salvador, de 29 anos, à Reuters após o show. “Estamos muito orgulhosos de ter tido a chance de participar disso. Esperamos que seja o primeiro de muitos”, disse.

Antes da apresentação, um dos co-organizadores do evento, Jordi Herreruela, afirmou à agência que “será mais seguro estar no Palau Sant Jordi [local do show] do que andar na rua”.

Os testes usados foram de antígenos – que, assim como o teste PCR, identificam o coronavírus diretamente, porque detectam proteínas específicas que o vírus produz e que aparecem na superfície dele.

Diferente do PCR, entretanto, que pode levar horas até apresentar os resultados – porque precisam ser levados a um laboratório e analisados –, os testes de antígenos não precisam de laboratório.

Os exames foram feitos em três lugares de Barcelona por 80 enfermeiras, todas usando equipamento de proteção individual completo. Cerca de 10 a 15 minutos depois, os participantes recebiam os resultados em um aplicativo no celular. O teste e a máscara foram incluídos no preço do ingresso.

Por volta de meio-dia, 3 das 2,4 mil pessoas já examinadas tinham recebido um resultado positivo para Covid, e uma havia tido contato com um caso positivo. Elas não puderam comparecer ao show e receberam a garantia de um reembolso.

Fonte: G1