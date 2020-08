O Banco de Alimentos de Formiga continua na missão de garantir a segurança alimentar e Nutricional no município.

Nesta semana estão sendo encaminhadas 500 cestas verdes (frutas, verduras, legumes, doces, rosquinhas e biscoitos) para os Cras I – no Rosário, II no Nossa Senhora de Lourdes, e volante no Cidade Nova e também para o Centro de Convivência do Idoso.

Os alimentos vêm de colheitas das hortas urbanas, doações de parceiros e também da agricultura familiar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Fonte: Banco de Alimentos