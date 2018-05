A 53 a Expô Formiga, promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais e Sicoob Credifor e organizada pela Bezz Eventos, no Parque de Exposição Luiz Rodrigues Belo Primo, ocorrerá entre os dias 6 e 9 de junho.

Em comemoração aos 160 anos da cidade, no dia 6 haverá show da dupla sertaneja Emílio e Eduardo. A entrada será um quilo de alimento não perecível.

O evento conta com a parceria da Prefeitura de Formiga e os donativos serão recolhidos pelo Banco Municipal de Alimentos e repassados a entidades formiguenses.

No dia 7, o show será da dupla Bruno e Barreto. Já no dia 8, Gustavo Lima subirá ao palco e, no último dia de evento, 9, haverá dois shows: um com Thiago Brava e outro com a dupla Gino e Geno.