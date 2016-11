No final da manhã desta quarta-feira (30), uma equipe do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros foi acionada para capturar uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento, que se encontrava em um terreno de uma área residencial do bairro Alvorada.

O réptil estava em uma árvore e, após ser capturado, foi solto em seu habitat natural, na zona rural do município.

Na oportunidade, os militares instruíram as pessoas que acompanharam a captura sobre a importância de acionar órgãos de emergência nessas situações, pois a tentativa de captura de animais peçonhentos e perigosos por pessoas não habilitadas pode provocar acidentes inclusive fatais.