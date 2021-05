O município de Formiga publicou o Edital “Musicando”, no dia 31 de março, com o objetivo de premiar a historicidade dos profissionais que atuam no cenário dos eventos musicais.

A Secretaria Municipal de Cultura recebeu projetos propostos por formiguenses, trabalhadores do setor cultural e, nesta quinta-feira (6), a “Comissão de Avaliação” fez a última reunião para análise das inscrições.

Foram classificados, ao todo, 56 profissionais, sendo 29 Músicos; 1 bailarino de grupo profissional; 18 na categoria que engloba técnicos de som e de luz, roadies, montadores de palco e demais estruturas utilizadas nos eventos/ shows musicais; e 8 proprietários de empresa cuja atividade principal é locação de equipamento de sonorização, iluminação, palco e demais estruturas utilizadas nos eventos/shows musicais.

Os classificados terão suas histórias profissionais contadas em uma revista On-line, a ser produzida pela Secretaria Municipal de Cultura e, além disso, vão realizar como contrapartida, atividades em sua área de atuação, conforme cronograma a ser elaborado pelo Município, conforme consta no Edital.