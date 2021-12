Belo Horizonte e mais 597 cidades mineiras estão sob alertas de chuvas intensas na manhã desta quinta-feira (23). Segundo aviso divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de precipitação de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia nos municípios.

A chuva ainda pode vir acompanhada de ventos de 40 a 60 km/h. Conforme o comunicado, há baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Mesmo diante de um cenário de leve risco, o órgão recomenda que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Em caso de acidentes, podem ser acionados o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou a Defesa Civil, pelo 199. Veja aqui a lista das 598 cidades mineiras que podem ser atingidas pelo temporal.

Previsão do tempo em BH

Na capital mineira, a quinta-feira será de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. A temperatura máxima pode chegar aos 27°C, com mínima de 18°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 100%.

Fonte: Hoje em Dia