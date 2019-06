A 5ª edição do projeto Cultura Para Todos acontecerá na quadra do bairro Água Vermelha, no próximo sábado (29), a partir das 14h. Haverá atividades durante todo o dia para todas as idades.

Na ocasião, o evento contará com apresentações musicais dos Garotos do Pagode, Motorock, Mano Dão, Cláudio Matta, Akiles Ramos e Batalha de MC’s.O projeto também estará recheado de oficinas: desenho (Osório Garcia); pintura (Maria José Boaventura; pintura de quebra-cabeças (Ventina Design Para Crianças – Cézar Augusto); pintura de paletes (Paulo Machado), xadrez (Alex Arouca) eaeromodelismo (Sr. Milton).

Haverá ainda atividades esportivas, como campeonato de futsal (masculino), futevôlei, apresentações de capoeira, karatê e jiu-jitsu (Tatame do Bem), dentre outros. E não para por aí. O evento terá ainda apresentações de dança e entrega de troféu aos veteranos Erpino, Laerte e Macalé, técnicos que fizeram história no futebol formiguense.