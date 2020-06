Araxá registrou a quinta morte por coronavírus, segundo o boletim municipal divulgado nessa terça-feira (16), pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

A paciente era uma idosa, de 82 anos, que tinha doença cardiovascular crônica e neoplasia. O caso ainda não consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A cidade também conta com um óbito em investigação.

Este foi o terceiro óbito registrado no município neste mês. O primeiro foi registrado no dia 1º de junho, e o segundo, no dia 9. A primeira morte pela doença registrada na cidade ocorreu em abril.

De acordo com a divulgação feita pela Prefeitura, o município tem, ainda, 177 casos confirmados de Covid-19. Desse total, 161 pessoas se recuperaram, 11 seguem em monitoramento, e cinco morreram.