Da Redação

A associação Mão Amiga realizará entre os dia 10 e 12 de agosto a 5º edição do bazar mais famoso da entidade: O Bazar Solidário MMartan.

O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, 45, no Centro de Formiga. Os produtos serão vendidos com até 50% e, segundo a Mão Amiga, as compras podem ser parceladas em até 4 vezes no cartão de crédito.

O Bazar MMartan é promovido pela empresa por todo país e beneficia várias instituições filantrópicas. Em Formiga, a Mão Amiga foi a entidade escolhida para organizar o evento.

Parte do lucro será revertida para a Mão Amiga.