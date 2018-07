A 5ª edição do Encontro de Carros de Boi de Córrego Fundo será realizada no dia 22 de setembro. Além do tradicional trajeto dos carros de boi, o evento contará ainda com cavalgada, shows e barraquinhas com comidas típicas.

O percurso dos carros de boi será realizado na comunidade de Falhas, com início as 10h30 da propriedade do Jofrinho, ao lado da queijaria Bom de Minas, e seguirá para o Centro Comunitário. Já a cavalgada partirá do Parque de Exposições, às 13h.

A realização do evento é uma parceria entre a Prefeitura e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater).

De acordo com a Prefeitura, a festividade está sendo planejada desde maio, quando ocorreu a primeira reunião. “O primeiro encontro contou com a presença de muitos interessados em participar do encontro”.