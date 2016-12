Mais um Festival de Dança foi realizado pela Escola Municipal das Artes da Dança (Emad). O espetáculo aconteceu no dia 18 de novembro, no Centro de Eventos São Paulo Apóstolo (Casa de Cursilho).

A 5ª edição do festival recebeu o nome de “Urbanos – A Arte do Cotidiano”.

O evento contou com aproximadamente cem alunos. Foram apresentadas 19 coreografias, entre solos, duos, trios e conjuntos apresentados nas modalidades ballet, jazz, street dance e livre, das turmas infantil, juvenil e adulto.

As aulas são ministradas pelos professores André Paixão e Naiara Darc e conta com a coordenação do coreógrafo, Guilherme Moreira.

“Ficamos felizes em ver nossos alunos brilharem no palco. Diante disso, podemos crer que todo esforço não foi em vão. Foi uma noite linda, com certeza quem foi assistir jamais irá esquecer”, disse André.