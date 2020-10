Quatro novos casos, nove curas e 39 descartes. Esses são os números da Covid-19 em Formiga nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus.

Com as novas curas, chegam a 600 as pessoas livres da doença, o que corresponde 76,82%

As confirmações chegaram a 781, sendo que 165 casos estão ativos, 4 deles com necessidade de hospitalização.

Confirma os números totais da doença nesta terça-feira: