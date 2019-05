Redação Últimas Notícias

O 63º Batalhão da Policia Militar receberá nos próximos dias oito novas viaturas. Os veículos serão destinados para seis dos 12 municípios que compõem o batalhão sendo: Formiga (1), Itapecerica (3), Bambuí (1), Tapiraí (1), Medeiros (1) e São Sebastião do Oeste (1).

As solenidades de entrega ocorrerão nesta terça-feira (21) em Itapecerica, às 13h e em Bambuí, às 18h. Na sexta-feira (24), às 9h, em Formiga e no dia 3 de junho novamente em Itapecerica.

Outros 488 municípios mineiros também receberão 617 viaturas. Os veículos, adquiridos por meio de emenda parlamentar dos deputados federais de Minas Gerais da última Legislatura (2015-2018), serão usados pela Polícia Militar para reforçar o policiamento e garantir segurança de qualidade a todo o estado de Minas Gerais. O valor total do convênio é de R$40,9 milhões.

Os veículos foram entregues pelo governador Romeu Zema no dia 10 deste mês, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Centenas de prefeitos e de deputados federais e estaduais participaram da solenidade.

De acordo com o 63° BPM, as solenidades contarão com a presença dos parlamentares federais ou de seus representantes. Em Formiga a liberação da viatura é indicação do ex- deputado Jaime Martins por intermédio do vereador Sandrinho da Looping.