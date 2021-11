Redação Últimas Notícias

O 63º Batalhão da Polícia Militar lançou a Operação Natalina na tarde desta terça-feira (30). A solenidade ocorreu no Terminal Rodoviário de Formiga.

A operação ocorrerá nas 12 cidades que compõem a área do Batalhão como: Arcos, Bambuí, Camacho, Córrego Fundo, Formiga, Iguatama, Itapecerica, Medeiros, Pains, São Sebastião do Oeste, Tapiraí e Pimenta, assim como em todo o estado de Minas Gerais até o dia 31 de dezembro.

De acordo com o comandante do Batalhão, tenente coronel, Fábio Gotelip, a ação se dá em razão do aumento de pessoas na área comercial durante o período natalino, época em que a população vai às compras e recebem o 13º salário.