Na noite de sexta-feira (1º), a Assessoria de Comunicação do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga emitiu nota sobre o assalto realizado na madrugada do mesmo dia, a uma agência do Banco do Brasil localizada na região central da cidade.

O comunicado cientifica a população sobre o planejamento da corporação no que diz respeito ao policiamento, sobre a baixa criminalidade na cidade com relação aos municípios que sediam batalhões e sobre as ações imediatas tomadas pela corporação diante do assalto.

O objetivo da nota é esclarecer que, apesar de se tratar de um crime grave e que de fato assusta os moradores, não há o que se falar sobre falta de policiamento. Além disso, toda a possibilidade de enfrentamento também é observada e a PM evita confronto com bandidos em áreas residenciais, como o centro da cidade, para preservar a população.

Leia a nota na íntegra: