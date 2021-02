O Ranking Geral dos Indicadores dos Batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais com responsabilidade territorial, referente ao mês de janeiro de 2021, foi publicado nessa quinta-feira (18).

No documento, ficou constatado que o 63º BPM, com sede em Formiga, conseguiu o melhor desempenho do Estado no grupo de metas que abrange a redução da taxa de crimes violentos, diminuição de vítimas de homicídios e queda no número de furtos.

O 63º Batalhão de Polícia Militar conquistou o 1º lugar no ranking geral de Desempenho Operacional, entre todas as unidades de Minas Gerais.

O resultado faz parte do constante trabalho, compromisso e profissionalismo de todos os militares lotados na unidade, bem como da participação comunitária, por meio de denúncias, além do apoio dos demais órgãos de segurança pública.