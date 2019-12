Na manhã desta sexta-feira (6), dentro do conjunto de obras de melhorias das instalações do quartel do 63º Batalhão de Polícia Militar, foram inaugurados os novos vestiários na sede da PM.

De acordo com a Polícia Militar, no final de 2015, com a elevação da então Companhia Independente ao nível de Batalhão na cidade de Formiga, surgiu a necessidade de ampliação das estruturas para proporcionar melhores condições de trabalho aos militares, sendo então buscados meios e recursos para conseguir esses objetivos.

Por meio de uma verba de emenda parlamentar, do então deputado federal Jaime Martins Filho, superados todos os trâmites administrativos e de planejamento, a obra que teve início em abril deste ano e foi concluída no início desse mês.

A solenidade, que contou com várias autoridades militares e civis de Formiga e região, foi presidida pelo comandante da 7ª Região da Polícia Militar, coronel Webster Wadim Passos Ferreira de Souza, e contou com a presença de Jaime Martins Filho.