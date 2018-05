Baseado na proposta da Organização das Nações Unidas, tendo como referência o Memorando nº 0200.2/18-DMAT, o 63º Batalhão de Formiga deu início ao ciclo de palestras e atividades priorizando escolas com alunos na faixa etária entre 10 e 18 anos.

Nesta quinta e sexta-feira (4 e 5) o sargento Daniel esteve em quatro escolas e apresentou o tema Maio Amarelo. As escolas foram: Escola Municipal Paulo Barbosa, com 70 alunos, Colégio Santa Teresinha com 50 alunos, Escola Municipal Benedita Gomide Leite com 17 alunos e Colégio de Aplicação com 90 alunos do ensino médio.

Durante a apresentação sobre o Maio Amarelo, os pontos em destaque foram: o consumo de bebidas alcoólicas, uso do celular, do cinto de segurança e das cadeirinhas.

Após as explicações, cada participante opinou para uma melhoria na segurança do trânsito. O tema chamou a atenção dos presentes sobre os índices de acidentes e as causas mais comuns que poderiam ser evitadas, a partir de mudanças de hábitos simples e responsáveis como não fazer uso de bebidas alcoólicas, não fazer uso do celular quando estiver dirigindo e o respeito à sinalização de trânsito e, principalmente, ao respeito à velocidade estabelecida.

Em cada escola foi proposto uma continuidade das atividades conforme a faixa etária dos alunos. Serão construídos murais informativos, cartazes e a realização de blitzen informativas, envolvendo os jovens.

Os militares da Base Comunitária Móvel darão continuidade às atividades.