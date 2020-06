O comando do 63º Batalhão de Polícia Militar em Formiga realizou, na semana passada, a entrega de mais de mil peças de roupas para os mais necessitados no município.

O tema da Campanha do Agasalho 2020 é: “O frio não será mais forte do que nosso calor humano”.

De acordo com a PM, foi feita uma análise dos locais que receberiam as doações. As peças foram entregues às entidades Mão Amiga, Centro Espírita Amigos de Jesus e Creas, e serão repassadas às várias famílias assistidas por respectivos locais.

O 63º Batalhão destaca o momento difícil que a sociedade está vivendo e, com a chegada do inverno, é uma preocupação a mais que as entidades e a Polícia Militar têm com a sociedade.