O 63º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais desencadeou nesta quinta-feira (9), Operação “Força Tarefa de Proteção à vida”. A operação foi realizada em todas as 12 frações que compõem a área territorial do 63º Batalhão.

A ação foi para o cumprimento de mandados de busca e apreensão, tendo como objetivo de combater delitos que atentem contra a vida, principalmente os que estão relacionados com as causas de homicídios.

Veja abaixo os materiais apreendidos durante a ação:

Outros delitos como o tráfico de drogas, porte/posse de arma de fogo, ameaças, bem como saturação de policiamento nos pontos estratégicos e as zonas quentes de criminalidade também foram alvo dos trabalhos.

De acordo com a Polícia Militar, “os resultados em decorrência dos cumprimentos dos mandados foram positivos e vão contribuir significativamente para mantermos um ambiente mais seguro em nossas cidades. As guarnições realizarão patrulhamento ostensivo pelas principais ruas, além de um policiamento desembarcado pelas áreas centrais da cidade, sempre com o objetivo de aumentar a sensação de segurança subjetiva do cidadão.”

Fonte: Polícia Militar