Nessa quinta feira (28), foi desencadeada em todas as cidades que compõem a área do 63º Batalhão, a segunda edição da Operação Termópilas.

Todos os militares da administração reforçaram o policiamento nas ruas durante a ação, cuja primeira etapa consistiu no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Córrego Fundo, resultando na prisão de um homem de 35 anos por tráfico, posse de munição e porte de arma branca.

Com o suspeito, foram apreendidas duas munições de arma de fogo, duas ampolas de substância anabolizante e uma faca com 25 cm de lâmina.

Na sequência, foram realizadas blitze nas principais entradas das cidades.

Na ação, realizada na Avenida Brasil, entrada de Formiga, um homem de 32 anos, que possui passagem por furto e com um mandado de prisão, foi abordado e preso. A documentação do veículo dirigido pelo suspeito, que não possui CNH, estava irregular.

Na terceira etapa, foram realizadas batidas nos principais locais em que há denúncias de tráfico de drogas, bem como blitze da Lei Seca.

Um homem de 36 anos foi abordado conduzindo um veículo com a documentação irregular e sob influência de álcool. Durante buscas no automóvel, foi encontrada uma pedra de crack e, ao ser realizado o teste com o etilômetro (bafômetro), o equipamento acusou uma concentração de álcool por litro superior ao dobro do que a lei passa a considerar crime.

O homem foi preso por dirigir sob influência de álcool e também por posse de drogas. O veículo foi removido.

Ao final, a operação alcançou os seguintes resultados em Formiga:

5 mandados de busca e apreensão cumpridos;

1 mandado de prisão cumprido;

2 pessoas presas;

408 veículos fiscalizados;

427 pessoas abordadas;

1 veículo apreendido;

5 veículos removidos;

32 AIT’s foram confeccionados por infrações de trânsito diversas;

2 munições apreendidas;

3 porções de drogas apreendidas (2 de maconha e 1 de crack).

Não foram divulgados os resultados das ações nas demais cidades.