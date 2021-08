O 63º Batalhão da Polícia Militar, em Formiga, recebeu a visita de cinco crianças assistidas pelo Patronato São Luiz.

A visita ocorreu na tarde desta quinta-feira (26) e eles foram recepcionados pela equipe de comunicação organizacional da unidade.

Na ocasião, alusiva ao Dia do Soldado, os alunos tiveram a possibilidade de conhecer as dependências do Batalhão e fizeram uma breve visita às seções administrativas da instituição. Eles também tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento do sistema de vídeo monitoramento ‘Formiga de Olho’.

Os visitantes receberam algumas orientações por parte dos policiais. O sargento Daniel Adão instruiu as crianças e adolescentes sobre parte da história que faz parte da comemoração do Dia do Soldado, celebrado na quarta-feira (25).