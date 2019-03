As cidades sob a responsabilidade do 63º Batalhão que possuem carnaval, receberam durante as duas primeiras noites, reforço no policiamento, propiciando diversão com segurança.

Estão sendo realizadas entre outras ações, blitz de trânsito nas entradas das cidades, panfletagem com dicas de segurança, abordagem a pessoas em atitude suspeita, policiamento postado ostensivamente e em pontos estratégicos.

Nos primeiros dois dias de carnaval foram empregados cerca de 142 militares, 50 viaturas diariamente. Com esse esforço foram obtidos os seguintes resultados até o momento: duas armas de fogo e uma arma branca apreendidas, 56 pessoas presas, pedras de crack, maconha e comprimidos de extasy também foram apreendidos. Foram abordados 906 veículos e identificados seus ocupantes e quase 1.500 pessoas abordadas.