O 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga alcançou o 1º lugar no desempenho na redução da criminalidade em Minas Gerais. O batalhão se mantém no ranking pelo segundo mês consecutivo.

A avaliação leva em consideração a redução no número de furtos e crimes violentos, que são aqueles que colocam em risco a integridade física das pessoas, como homicídio, roubo, extorsão, estupro, sequestro e cárcere privado.

A unidade pertence à 7ª Região da Polícia Militar, sendo que o 63º BPM tem responsabilidade territorial em 12 municípios, abrangendo uma população de aproximadamente 200 mil pessoas.

A classificação do BPM se manteve, dentre as 87 Unidades Operacionais do Estado de Minas Gerais, em fevereiro, no ranking estadual de Gestão de Desempenho Operacional (GDO), repetindo o feito de janeiro.

Em nota, o 63º BPM enfatiza que a conquista é resultado da seriedade das ações da tropa, e da participação da comunidade, dos órgãos de defesa social, dos setores do poder público e imprensa.

O 63º Batalhão foi, ainda, destaque no que se refere à prisão de autores de crimes violentos. Entre todas as 87 Unidades da Polícia Militar, o Batalhão obteve o 3º melhor índice de prisões em flagrante, ou seja, prisão do suspeito logo após o cometimento do crime.

Ainda com relação ao indicador mencionado, a sede da unidade, em Formiga, com uma população média de 68 mil habitantes, possui a maior proporção de prisões por crimes violentos quando comparada com todas as cidades mineiras com população entre 50 e 80 mil habitantes, destacando-se a cidade, em primeiro lugar na 7ª Região, que possui 50 municípios, conforme demonstrado no gráfico 1.

No que se refere aos furtos, Formiga também obteve excelentes resultados no 1º bimestre, ficando em segundo lugar entre todas as cidades do Estado com população até 80 mil habitantes, com apenas um registro a mais que a primeira colocada. Confira no gráfico 2.

Em nota, o tenente coronel Gotelip, comandante do 63º Batalhão, agradeceu a participação de todos e declinou sua continência aos policiais militares e funcionários civis da unidade.

“Estamos construindo, cotidianamente, um ambiente mais seguro para a população por nós atendida, um esforço que deve ser intensificado cada vez mais, sempre buscando melhorar a eficiência e a efetividade de nossas ações para servir e proteger. Aproveito esta oportunidade para parabenizar a todos, do soldado mais moderno da Unidade, pelos resultados conquistados pelo 63º BPM neste primeiro bimestre de 2021. Enfatizo, também, a importância do trabalho em conjunto com todos os demais órgãos do sistema de defesa social, as parcerias realizadas com a iniciativa público/privada, o apoio da população civil, sobretudo por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, a imprensa, enfim, de todos aqueles que potencializam as ações da Polícia Militar, para alcançarmos resultados de diminuição criminal e possibilitar maior segurança para a sociedade”, disse.

Fonte: Polícia Militar